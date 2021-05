Nuovo intervento di raccolta rifiuti dei volontari al Parco dei Camaldoli di Napoli

Nonostante il maltempo continua l’impegno dei volontari de La Via della Felicità: Oggi intervento di raccolta rifiuti al Parco dei Camaldoli di Napoli.

I volontari hanno dedicato la loro mattinata del 1° Maggio alla pulizia dell’ingresso e di alcune aree del Parco dei Camaldoli di Napoli. Due sorprese inaspettate per La Via della Felicità: due nuovi volontari che si sono uniti al gruppo e dei sacchi di immondizia pieni di rifiuti raccolti da altri cittadini.

Questo significa che l’impegno dei volontari sta portando i suoi frutti: infatti i volontari, in linea con la guida al buon senso La Via della Felicità, sanno bene che per creare un vero risultato bisogna, in primo luogo, dare il buon esempio. Come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard “Non sottovalutare l’effetto che puoi avere sugli altri semplicemente menzionando queste cose e dando tu stesso un buon esempio. La via della felicità richiede che si dia un buon esempio agli altri”.

Più di 10 sacchi hanno raccolto i volontari: mozziconi, plastiche, pezzi di metallo, cartacce, plastica e molto altro, nonostante il maltempo di oggi, sabato 1 Maggio. Inoltre i volontari hanno lasciato dei sacchi per i rifiuti, qual ora dovessero servire ai cittadini che durante il week-end, visiteranno il parco.

Pascal Lemos, coordinatore dell’iniziativa, invita i cittadini a contattarli per sapere le prossime iniziative e unirsi così al gruppo anti-degrado. Ripulendo l’ambiente si può ridare maggiore decoro alle zone verdi della città di Napoli.