Nuoto, Acquachiara: anche Cristian Fusco farà parte del gruppo

Nuoto, anche Cristian Fusco, docente SIT della Federnuoto farà parte del gruppo Acquachiara.

Nell’ambiente degli sport acquatici quando dici “Fusco“, dici “storia”, “tradizione”, “successo”.

Dopo l’arrivo di Riccardo Siniscalco annunciato in piena estate, ecco un altro pezzo da novanta del nuoto nazionale per il gruppo Acquachiara: si tratta di Cristian Fusco, per anni mentore e responsabile dello Sporting Club Napoli con cui, da tecnico, ha raggiunto livelli altissimi.

Tra gli atleti di spicco Francesca Aceto e Dario Palladino, entrambi più volte campioni italiani assoluti e di categoria che vantano diverse presenze in numerose kermesse internazionali.

“Sono sinceramente contento che il Presidente Porzio ed il direttore Almerico Veno mi abbiano voluto nel loro team – ha raccontato Fusco visibilmente emozionato -. Con loro c’è un’amicizia storica e non c’è voluto molto per trovare un’intesa che potesse portare a me ulteriori motivazioni ed all’Acquachiara aggiungere al gruppo di lavoro una persona di esperienza. Per il nuoto è un anno di cambiamento: l’intento sarà sicuramente quello di continuare il lavoro proficuo svolto in questi anni e cercare di portare nuova linfa al movimento ed al vivaio. Nelle scorse stagioni si sono ottenuti buoni ruisultati con numerose partecipazioni ai campionati italiani ed alle più importanti manifestazioni nazionali. Da parte del club e di Franco Porzio c’è tutta l’intenzione di fare bene“.

“Con la famiglia Fusco mi lega un rapporto di stima”, spiega Franco Porzio.

Un altro nome di spessore, dunque, per un settore che, adesso, punta in alto, molto in alto.

Docente SIT della Federnuoto, per otto anni Vice Presidente del comitato campano della FIN, tecnico di secondo livello nelle diverse discipline acquatiche, Fusco quest’anno festeggerà il suo 36mo anno di carriera.

“La presenza di Cristian Fusco nei quadri societari fa aumentare sicuramente il prestigio del nostro gruppo sportivo. Con la famiglia Fusco mi lega un rapporto di stima e di antica amicizia. Siamo contenti della scelta fatta e che Cristian abbia sposato il nostro progetto”, ha spiegato il patron acquachiarino Franco Porzio.

Cristian Fusco, stella di bronzo CONI al merito sportivo, sarà il coordinatore della scuola nuoto e responsabile tecnico del settore di nuoto agonistico della piscina comunale Acquachiara di Cava de’Tirreni e farà parte del gruppo di qualificati allenatori del club biancazzurro, diretti dal Prof. Valerio Fusco. Inoltre, sarà di affiancamento al direttore tecnico Riccardo Siniscalco presso la piscina di San Sebastiano al Vesuvio.