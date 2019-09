Telese Terme: il fortunato vincitore si è aggiudicato un montepremi di 260mila euro con un biglietto da soli 2 euro.

La città di Telese Terme è stata baciata dalla Fortuna, visto che un fortunato giocatore ha vinto un montepremi da 260mila euro con un gratta e vinci del valore di 2 euro.

Come riporta “Il Mattino”, la dea bendata si è “palesata” ieri mattina in una pasticceria di via Roma, qualche ora dopo l’apertura.

Una puntata minima, il “Turista per 10 anni”, che con un biglietto da 2 euro ha permesso di portare a casa, ai fortunati o al fortunato vincitore, la somma di 260mila euro: 50mila euro subito, 20mila all’anno per 10 anni e una tranche finale da 10mila euro.

La notizia si è immediatamente diffusa in città, ma sul nome del vincitore, ovviamente, c’è il più stretto riserbo. Il fortunato sarà però di sicuro a dir poco felice di aver vinto più di mezzo miliardo delle vecchie lire con un semplice gratta e vinci da due euro.