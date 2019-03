Clemente Mastella: il sindaco della città sannita ha disposto lo stop al traffico veicolare dalle 15 alle 19 (con i dati sullo smog spesso oltre la norma).

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha disposto un nuovo stop alle auto per domenica 10 marzo dalle ore 15 alle 19. La decisione è ancora una volta legata allo smog nella città sannita, dove le polveri sottili hanno superato il livello di guardia consigliando al Comune un provvedimento di contrasto. Come riporta “Il Mattino”, sono state le Pm 2,5 a oltrepassare la tollerabilità media giornaliera con valori oltre soglia nelle giornate di sabato, domenica e lunedì scorsi (non le Pm 10 come invece riportato dall’ordinanza comunale).

Il nuovo stop riguarderà solo la fascia pomeridiana in considerazione dei molteplici eventi concomitanti, tra cui le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, che inducono a esentare dalla serrata le ore mattutine.

Stop auto domenica 10 marzo a Benevento: le zone in cui sarà vietata la circolazione

Come riporta “Ottopagine”, i punti di chiusura della zona interdetta al traffico veicolare saranno i seguenti: contrada Piano Morra; Via Napoli, incrocio sul Ponte Fiume Sabato (direzione centro); Via Torre della Catena, incrocio con via Appio Claudio (direzione Rione Libertà); Via Torre della Catena, incrocio con Corso Dante (direzione Centro); Via Posillipo, incrocio con via Agilulfo (direzione Corso Dante); Corso V. Emanuele (direzione Centro); Via San Pasquale, incrocio con via Tiengo (direzione Arco Traiano); Via San Pasquale, incrocio con via Dei Longobardi (direzione Arco Traiano); Via Cupa Ponticelli, incrocio con Rotonda Ponticelli; Via Guglielmo di Tocco, incrocio con via Schipa; Via Mustilli incrocio con Rotonda delle Scienze, con presidio Corpo Polizia Municipale; Viale Mellusi, incrocio con De Caro (direzione viale Mellusi); Via Calandra, incrocio con via De Caro (direzione via Calandra); Via Delle Puglie, incrocio con via Avellino, con presidio Corpo Polizia Municipale.