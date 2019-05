Matteo Salvini: oggi, lunedì 6 maggio, il ministro dell’Interno farà una passeggiata nei luoghi di San Pio, per poi spostarsi in più zone della Campania.

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha scelto la città di Pietrelcina per la sua prima visita nel Sannio. Per la giornata di oggi, lunedì 6 maggio, il leader del Carroccio ha dunque raccolto l’invito giunto dal gruppo dirigente leghista.

In vista della visita del titolare del Viminale, il responsabile del Settore Viabilità e Vigilanza del Comune, Antonio Mastronardi, ha diramato un particolare piano traffico, per cui è stata disposta la chiusura ai veicoli e il divieto di sosta di tutto il corso Padre Pio e piazza Santissima Annunziata fino alle 14.

Arrivato verso le 10.30, Salvini farà una passeggiata attraverso i luoghi di San Pio, per poi incontrare i cittadini (proseguendo la campagna elettorale della Lega in vista delle Elezioni europee). Successivamente, Salvini si sposterà ad Avellino (per un incontro pubblico in strada a via Verdi), a Salerno (alle 15 ci sarà un incontro dal palco in Piazza Portanova), ad Aversa (alle 18 ci sarà un incontro pubblico in piazza Municipio).

Infine, il tour elettorale si concluderà alle 20.30 a San Giuseppe Vesuviano con la visita a un immobile confiscato alla Camorra, che sarà destinato ad una cittadella scolastica e a museo della legalità (con successivo incontro un con i cittadini in piazza Garibaldi).

Non sono previste dunque tappe a Napoli, città scossa dall’agguato di camorra in piazza Nazionale avvenuto venerdì 3 maggio (in cui è rimasta ferita la piccola Noemi, bimba di 4 anni).