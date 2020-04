Droga, in auto da Ceppaloni a Scampia per rifornirsi: due arresti

A bordo di un’utilitaria, due uomini sono stati fermati dai carabinieri, fuori dal comune di residenza di Ceppaloni, senza alcun motivo valido se non quello di rifornirsi della droga.

Da Ceppaloni, piccolo centro a ridosso di Benevento, al quartiere di Napoli di Scampia con droga in auto. I carabinieri hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un uomo e una donna di Ceppaloni rispettivamente di 34 e 50 anni, entrambi gia’ noti alle forze dell’ordine.

A bordo di un’utilitaria i due, fuori dal comune di residenza senza alcun motivo valido se non probabilmente quello di rifornirsi di stupefacente in una delle piazze piu’ attive del capoluogo campano, nascondevano 55 grammi di hashish, 0,6 di cocaina e 3 di marijuana. La droga era suddivisa in dosi pronte per lo smercio.

Trattenuti in camera di sicurezza, gli arrestati sono ora in attesa di giudizio.