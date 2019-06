Cronaca di Benevento: allarme roghi alle auto in varie zone, dal rione Libertà a Pacevecchia. Ben 32 le vetture andate in fiamme dall’inizio del 2019.

In questi giorni, è tornata forte l’emergenza roghi delle auto in più zone della città di Benevento. Come riportato da “Il Mattino”, l’ultimo incendio si è verificato in via Giuseppe Marotta, nel quartiere Pacevecchia, dopo gli ultimi roghi registrati al rione Libertà.

Distrutta dalle fiamme un’Alfa Romeo 147, mentre un’altra vettura, parcheggiata nelle adiacenze, una Citroen C1, è stata danneggiata. Come spesso accade in questi casi, non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, ma ciò non sposta l’attenzione degli inquirenti sulla possibile matrice dolosa.

A indagare sono i Carabinieri, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco che hanno dovuto evitare che anche altre auto in sosta venissero coinvolte dalle fiamme.

I numeri cominciano a farsi davvero preoccupanti: dall’inizio del 2019 sono infatti ben 32 le auto in sosta andate a fuoco nel Sannio.

Foto: “Ottopagine”