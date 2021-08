Nola, “truffa dello specchietto”: Carabinieri arrestano due persone (I NOMI)

Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno sventato un tentativo di “truffa dello specchietto” arrestando un 52enne e un 41enne.

I carabinieri della sezione radiomobile di Nola hanno arrestato per tentata rapina aggravata Carlo Cammarota (52 anni) e Roberto Niola (41 anni), rispettivamente di Pomigliano d’Arco e Casalnuovo di Napoli, entrambi già noti alle ffoo.

Sono stati sorpresi in Via Cimitile a Nola a bordo di un’autovettura mentre tentava di farsi consegnare una somma di denaro da un 51enne di Sant’Antimo, dopo aver simulato un incidente e messo in opera la cosiddetta “truffa dello specchietto”.

Non sono riusciti a concludere il loro inganno: i carabinieri li hanno arrestati e sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.