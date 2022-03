Nola, tragedia sul lavoro: muore operaio di 55 anni

Un operaio albanese regolarmente assunto, di 55 anni, è deceduto a Nola dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nella sede di una ditta che si occupa di logistica.

Un’altra tragica morte sul lavoro, questa volta a Nola in provincia di Napoli, dove un operaio albanese regolarmente assunto, di 55 anni, è deceduto in ospedale poco dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto presumibilmente a San Gennaro Vesuviano nella sede di una ditta che si occupa di logistica.

Non è ancora chiara la dinamica degli eventi e fonti investigative fanno sapere che non vi è certezza sul luogo dove è accaduto l’episodio. Quel che è certo è che la salma dell’uomo è stata traslata presso il policlinico di Napoli per eseguire l’autopsia. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di Nola e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna.