“No Green pass” pronti a tornare in piazza in Campania

Per evitare flop e convincere qualche indeciso o impaurito, i “no green pass” campani si stanno affidando alle chat su Telegram: la Digos è già allertata.

Non si arrendono i “no green pass”, che continuano a protestare in tutta Italia contro il certificato che si appresta a diventare obbligatorio secondo le ultime decisioni del governo. E anche in Campania, rigorosamente senza mascherina, per sabato 31 luglio, alle 17.30, sono previste nuove manifestazioni che avverranno in contemporanea a Napoli, in piazza Dante, a Salerno, in piazza Portanuova, a Caserta, in piazza Carlo di Borbone, e ad Avellino, in piazza Libertà.

Per evitare flop e convincere qualche indeciso o impaurito, i manifestanti campani si stanno affidando alle chat su Telegram, dove la foto del gruppo a cui sono iscritti riporta il simbolo di una svastica e la scritta: “Obbligatorio Green Pass. Perché non accada”.

Come riporta Fanpage.it, secondo fonti di polizia, la Digos è informata delle manifestazioni non perché siano arrivate richieste di autorizzazione. In tal senso è bene chiarire che la libera manifestazione del pensiero non è soggetta ovviamente ad autorizzazione, lo sono invece i percorsi, per motivi di sicurezza e di gestione del traffico veicolare.