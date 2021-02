Neve e gelate, prorogata l’allerta meteo in Campania

Prorogata l’allerta meteo in Campania a causa di un progressivo abbassamento delle temperature nelle prossime ore, con le minime che scenderanno al di sotto dello zero su tutto il territorio.

La Protezione civile della Regione ha prorogato l’avviso di allerta meteo in Campania per nevicate, gelate e vento forte fino alle 23.59 di domani sera, domenica 14 febbraio. Le temperature, infatti, si legge in una nota, continueranno ad abbassarsi con le minime che scenderanno al di sotto dello zero su tutto il territorio.

Questi i fenomeni più significativi previsti: temperature in ulteriore diminuzione con valori minimi generalmente al di sotto di 0°C; gelate persistenti a tutte le quote; venti forti settentrionali con raffiche; mare agitato al largo e lungo le coste esposte. La Protezione civile ricorda alle autorità competenti “di prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione e ai senza fissa dimora” e di “mantenere attive tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi e di predisporre il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”.

Fino alla mezzanotte di oggi resta in vigore anche l’allerta meteo per precipitazioni con criticità idrogeologica Gialla su tutta la fascia costiera della Campania. Centro Funzionale e Sala Operativa continuano il monitoraggio in h24.