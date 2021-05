Rione Sanità: i Vigili del Fuoco sono sul posto per mettere in sicurezza la zona. Per fortuna non si registrano feriti.

Una voragine piuttosto ampia si è aperta nella notte nella zona della Sanità, a Napoli. La Polizia ed i vigili del fuoco sono sul posto per mettere la zona in sicurezza e fare accertamenti del caso. Per fortuna non ci sono feriti.

La prima ipotesi è che la la voragine possa essere stata causata dalle abbondanti piogge di questa notte.