Napoli, scoperte e sequestrate 3 tonnellate di shopper illegali

Gli agenti della Polizia Municipale di Napoli hanno intercettato un corriere che si accingeva a consegnare la merce all’interno del mercato Caramanico di Poggioreale.

Nell’ambito delle attività di monitoraggio e repressione mirate a contrastare il fenomeno dell’immissione nell’ambiente di buste di plastica non conformi alla normativa vigente, gli agenti della Polizia Municipale di Napoli hanno intercettato un corriere che, dopo aver caricato un ingente numero di colli presso un grossista presente nella zona orientale della città, si accingeva a consegnare la merce all’interno del mercato Caramanico di Poggioreale.

I caschi bianchi hanno bloccato il furgone in via Gianturco verificando che al suo interno erano trasportate 205 scatole contenenti shopper di plastica che, nonostante riportassero le indicazioni di conformità alla vigente normativa europea, risultavano essere contraffatte. La merce oltre tre tonnellate è stata sequestrata ai responsabili è stata contestata la violazione del Testo Unico dell’Ambiente che prevede una sanzione che va da 5.000 euro fino ad arrivare, nei casi come questo, in cui la quantità di plastica commercializzata è ingente, a euro 25mila. L’importo preciso sarà determinato dall’ente competente in materia che, nel caso specifico, è la Città Metropolitana.