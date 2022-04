Napoli, sequestrate 1.300 tonnellate di abiti usati

Il comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato un carico di abiti usati e destinati al riciclo all’interno di un capannone industriale vicino al porto del capoluogo campano.

Gli accertamenti sono stati portati avanti dagli uomini del II Gruppo Porto, che hanno individuato e sequestrato oltre 1.300 tonnellate di capi d`abbigliamento usati, imballati e non sanificati, e un deposito di circa 450 metri quadri in cui giacche, pantaloni e quant’altro era accatastato fino a raggiungere l`altezza di oltre 8 metri.

La scoperta dei finanzieri è avvenuta durante controlli nell`area di vigilanza doganale. I militari – si spiega in una nota – sono stati incuriositi, nel piazzale antistante l`accesso al capannone, dalla presenza di circa 60 balle di indumenti usati da cui proveniva un forte odore.

Si è poi chiarito che il complesso era formalmente condotto in locazione da un 46enne napoletano, allo stato detenuto al carcere di Poggioreale per omicidio. Il soggetto è stato denunciato per le violazioni in tema di certificazioni obbligatorie per la prevenzione incendi e al Testo Unico sull`Ambiente. Le indagini proseguono per verificare se ci sono altre persone coinvolte. Si vuole portare alla luce l’effettiva destinazione che avevano quegli abiti, che sul mercato avrebbero avuto un valore economico di circa 2 milioni di euro.