Napoli, sequestrata discarica di rifiuti speciali vicino a campo rom: trovate tracce di amianto

Decine di metri cubi di rifiuti speciali di diversa natura, sono stati individuati questa mattina in un’area trasformata in discarica abusiva a Napoli.

Amianto, parti di autoveicoli, copertoni incendiati e decine di metri cubi di rifiuti speciali di diversa natura, sono stati individuati questa mattina dal personale della Tutela Ambientale e dell’Investigativa Centrale della Polizia Municipale di Napoli. L’intervento ha interessato un’area che è posta a servizio del sito di accoglienza comunale di via del Riposo, già oggetto di precedente sequestro per abbandono di rifiuti e scarti edili, ora nuovamente trasformata in discarica abusiva.

Le operazioni di accertamento e indagine hanno consentito di individuare alcuni tra i responsabili dello sversamento un napoletano del quartiere e due rom abitanti dello stesso centro di ospitalità. L’area è stata liberata dall’amianto e sottoposta a sequestro. I tre sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.