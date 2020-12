Napoli-Sampdoria, Quagliarella: “Un privilegio la fascia di capitano al Maradona”

Il grande ex di turno, Fabio Quagliarella ha parlato della sfida Napoli-Sampdoria che si disputerà domenica allo stadio “Diego Armando Maradona”.

“Questo 2020 e’ stato un anno proprio bastardo, che ha sconvolto l’umanita’. Quando se ne va anche un giocatore come Pablito Rossi, entrato nella storia e che ha reso orgoglioso tutti gli italiani… Spero che finisca presto”. Fabio Quagliarella, centravanti della Sampdoria, rende omaggio a Paolo Rossi, scomparso ieri a 64 anni, senza dimenticare Diego Armando Maradona.

“Per noi napoletani d’Italia e del mondo e’ tutto – racconta la 37enne punta blucerchiata in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ – In queste settimane ho letto e sentito tante cose su Diego. Cio’ che piu’ mi ha affascinato e’ stato leggere i racconti di chi e’ stato a contatto con lui e gli ha giocato al fianco. Era un buono, che ti aiutava sempre in campo e fuori. Lascia un vuoto enorme non solo in chi amava il calcio. Gia’ osservando il modo in cui toccava la palla, capisci chi era. Di fronte a uno come lui, io che gioco al calcio, sono un dilettante. Lui era la massima espressione di questo sport”.

Domenica l’ex di turno giochera’ al “Maradona” contro il Napoli con la fascia da capitano: “Significhera’ tantissimo. Sara’ un privilegio e una grande fortuna, da napoletano, anche se le emozioni si vivranno tutte sul momento. La Samp, pero’, ha assolutamente bisogno di fare punti, ma non puo’ essere una gara come le altre”.