Napoli-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Sampdoria vede gli azzurri disputare la prima partita ufficiale in Serie A allo stadio “Diego Armando Maradona”: ecco tutti i modi per seguire il match.

Napoli-Sampdoria | Dopo la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, Napoli subito concentrato sul match casalingo di domenica contro la Sampdoria. La formazione non dovrebbe cambiare molto. Rientrera’ Manolas in difesa al fianco di Koulibaly con Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie. A centrocampo c’e’ da capire se ci sara’ Demme o Bakayoko con Fabian e Zielinski. In attacco Politano dovrebbe sostituire Lozano con Mertens prima punta e Insigne a sinistra.

Ci sono, invece, diversi punti interrogativi nella Sampdoria che domenica sfidera’ gli azzurri al “Diego Armando Maradona”. Out Bereszynski per una lesione muscolare alla coscia, sulla fascia destra sara’ promosso Ferrari. Da capire invece le condizioni di Tonelli, non al top per un affaticamento muscolare. Se non dovesse farcela la coppia centrale sarebbe formata da Colley e Yoshida. Sulla fascia sinistra di centrocampo via libera per Jankto, dubbi sul trequartista con Ramirez e Verre a giocarsi la maglia in appoggio a Quagliarella.

Napoli-Sampdoria, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Sampdoria (4-4-2): Audero; A. Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

Dove seguire Napoli-Sampdoria

La sfida Napoli-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). I tifosi delle due squadre potranno seguire il match anche in streaming, in diretta streaming su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook, attraverso Sky Go. Napoli-Sampdoria sarà trasmessa anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.