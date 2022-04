Napoli-Roma, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Il fischio d’inizio di Napoli-Roma lunedì di Pasquetta alle ore 19 allo stadio “Maradona”: tutti i modi per poter seguire il match.

Napoli-Roma sarà una sfida fondamentale per la lotta scudetto e la corsa all’Europa. Spalletti da una parte e Mourinho dall’altra si giocheranno le loro carte al meglio per non lasciare nulla di intentato. Nei partenopei, Anguissa ritorna arruolabile e insidia la titolarità di Zielinski. Recuperati Malcuit e Ounas, out invece Di Lorenzo e Petagna. Lo Special One ritrova un giocatore fondamentale come Pellegrini dopo la squalifica contro la Salernitana. I giallorossi torneranno in campo con gli stessi undici che hanno trionfato contro il Bodo in Conference League.

Napoli-Roma, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdrop, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Abraham.

Dove vederla in streaming e tv

Napoli-Roma si disputerà lunedì 18 aprile alle ore 19 allo stadio “Diego Armando Maradona. Sarà possibile seguire il match in streaming live e on demand su DAZN. Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini.