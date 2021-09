Napoli, rimossi un murale e un altarino dedicati a pregiudicati

Nel quartiere Ponticelli e nel Rione Sanità a Napoli prosegue la cancellazione di simboli legati alla celebrazione di vittime vicine alla criminalità organizzata.

A Napoli prosegue la cancellazione di simboli legati alla celebrazione di vittime vicine alla criminalità organizzata. Questa mattina, nel quartiere Ponticelli si è provveduto alla rimozione di un murale, dedicato a Demar Scognamiglio, pregiudicato affiliato al clan camorristico De Martino, deceduto nel 2018. Sempre oggi, al Rione Sanità, è stato rimosso un altarino dedicato a Ciro Marfè, pregiudicato affiliato al clan Sequino, ucciso in un agguato di camorra.

Il programma di interventi – ricorda la Prefettura in una nota -, avviato a seguito di operazione concordata in apposito tavolo tecnico, in ottemperanza agli esiti del Comitato ordine e sicurezza pubblica dell’area metropolitana del 4 marzo scorso, si concluderà nei prossimi giorni.