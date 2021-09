Napoli, rapina ad una tabaccheria alla Riviera di Chiaia. Arrestato 35enne

Napoli: L’uomo è stato rintracciato e fermato in corso Malta. Era ancora in possesso dello stesso casco e del marsupio indossati durante la rapina.

Lunedì pomeriggio una persona si è presentata presso il Commissariato San Ferdinando per denunciare che, poco prima, nel suo esercizio commerciale in via Riviera di Chiaia, un uomo armato di coltello e travisato con casco e mascherina di era impossessato di 1000 euro.

I poliziotti, con il supporto di personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica e grazie alle descrizioni fornite dal proprietario e alle immagini del sistema di videosorveglianza del locale, sono riusciti ad identificare il presunto rapinatore il quale, ieri mattina, è stato intercettato in corso Malta a bordo di un motociclo e, alla vista degli operatori, ha tentato di darsi alla fuga nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

L’uomo è stato raggiunto e bloccato nonché trovato in possesso dello stesso casco e del marsupio indossati durante la rapina.

Raffaele Imperatore Vettolieri, 35enne napoletano con precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo di P.G. per rapina pluriaggravata che ieri è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere.