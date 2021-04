Napoli, protesta al mercatino di Fuorigrotta contro la zona rossa: saracinesche alzate

Cronaca di Napoli: i commercianti del mercatino di via Metastasio a Fuorigrotta hanno alzato le saracinesche come forma di protesta contro la zona rossa.

- Advertisement -

Come accaduto in molte parti d’Italia, la giornata di oggi ha visto proteste anche a Napoli. In particolare, come riportato da “Il Mattino”, almeno 40 negozi del mercatino di via Metastasio (nel quartiere di Fuorigrotta) hanno alzato le saracinesche come forma di protesta contro la zona rossa.

Ad alzare le saracinesche sono state le attività di abbigliamento, tessuti e generi di prima necessità.

Tutte fortemente deluse per la mancanza di ristori e anche per il mancato passaggio della Campania in zona arancione (che ne avrebbe ufficializzato la riapertura dopo circa un mese di stop).