Napoli-Pescara 4-0: a segno Osimhen, Insigne, Ounas e Zedadka

Napoli-Pescara chiude il ritiro della formazione di Luciano Spalletti: azzurri pronti al debutto in campionato contro il Venezia allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli-Pescara | Al Teofilo Patini di Castel di Sangro test positivo per Spalletti a otto giorni dal debutto in campionato contro il Venezia. Match dal sapore speciale per Lorenzo Insigne, grande ex: il capitano azzurro al 9′ serve l’assist vincente per Osimhen e al 18′ raddoppia su rigore.

In avvio di ripresa Ounas cala il tris e al 78′ Zedadka, entrato da un minuto, trova il definitivo 4-0. Nel Pescara buona prova del portiere Sorrentino, impiegato nel secondo tempo.