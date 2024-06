Napoli, nuova protesta dei tassisti: 500 taxi in piazza del Plebiscito

Nuova protesta dei tassisti contro il Ddl concorrenza: circa 500 taxi in piazza del Plebiscito a Napoli. Potenziato il sevizio Alibus.

Dopo gli scioperi dei giorni scorsi, nuova protesta dei tassisti a Napoli contro il Ddl Concorrenza del Governo, per quanto riguarda in particolare la liberalizzazione del settore e l’introduzione delle multinazionali.

Stamattina, martedì 12 luglio, piazza del Plebiscito è infatti stata occupata da circa 500 taxi, che hanno di fatto realizzato un mega parcheggio di auto bianche nell’emiciclo area pedonale.

Per fronteggiare gli inevitabili disagi per i cittadini, è stato potenziato il servizio di trasporto da e per l’aeroporto. I Bus sulla linea Alibus passano dagli 8 ordinari a 15, potenziato l’ANMPOINT per la vendita dei titoli di viaggio a Piazza Garibaldi e grazie alla disponibilità di GESAC, apertura di un ANMPOINT anche all’aeroporto nella zona arrivi.

A sostegno del servizio, per facilitare la salita a bordo e supportare la clientela, ANM ha disposto personale di verifica sia a Piazza Garibaldi che all’aeroporto.