Napoli, multe “pazze” nelle aree pedonali del Centro storico: approvata delibera di Giunta

Comune di Napoli: la Giunta ha approvato la delibera riguardante le migliaia di multe ai cittadini ignari nelle aree pedonali del Centro storico.

A conclusione di una lunga e complessa attività istruttoria, e dopo l’informativa resa dal Vice Sindaco Carmine Piscopo, a nome dell’Amministrazione, durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri, la Giunta ha approvato in tarda serata la delibera relativa alla problematica delle multe elevate nel periodo compreso tra giugno e ottobre 2020 nelle Aree pedonali “Centro antico”, “Mezzocannone” e “Piazza del Gesù”.

Con il provvedimento si è preso atto di una relazione redatta dal Vice Direttore Generale per l’area Amministrativa che ricostruisce la successione degli eventi e il contesto degli atti amministrativi approvati dalla Giunta Comunale durante la Fase 2 dell’emergenza pandemica, riaffermandone lo spirito di istituzione di uno strumento di ripresa economica per le attività produttive e di supporto al contenimento dei contagi, attraverso l’incentivazione alla mobilità pedonale e all’ampliamento dello spazio pubblico fruibile.

Sulla base della relazione istruttoria, che ha evidenziato criticità sopravvenute, nonché accogliendo le richieste di intervento dei cittadini e le istanze del Consiglio Comunale, la Giunta, come più volte dichiarato, ha dato mandato agli Uffici competenti di adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi del Comune di Napoli e dei cittadini ai quali sono stati notificati i verbali per l’accesso nelle Aree Pedonali del Centro Storico.

La problematica trae origine dal gran numero di contravvenzioni registratosi tra il 6 giugno e il 31 ottobre dell’anno scorso ai sei varchi (Duomo Filangieri, Miroballo, Santa Sofia, Sole, Mezzocannone e Calata Trinità Maggiore) di accesso alle tre Aree pedonali: una media di 1.264 verbalizzazioni al giorno, per un totale, nell’intero periodo, di 187.080 multe, a cui si aggiunsero ulteriori 11.654 verbali elevati a carico di cittadini stranieri e di italiani residenti all’estero che transitarono con i loro veicoli nelle zone interessate tra le ore 19 e le ore 7.

La relazione istruttoria ricostruisce la vicenda in tutti i suoi aspetti – da quelli amministrativi a quelli giuridici e contabili – e si concentra, in particolare, sulle criticità relative all’apposizione della segnaletica verticale ai varchi, installata accanto a quella riguardante le Zone a Traffico Limitato attive nelle stesse aree.

Con il provvedimento, firmato dal Sindaco e da tutti gli Assessori, è stato anche demandato ai competenti uffici e Servizi comunali il compito di accertare il corretto funzionamento dei dispositivi di rilevazione automatica di violazioni del Codice della Strada collocati ai varchi di tutte le Aree pedonali e ZTL attualmente attive in città. Inoltre, la Giunta ha dato indirizzo, in caso di istituzione di nuove Aree pedonali o di nuove ZTL: – di ricorrere a ogni possibile forma di comunicazione e pubblicità finalizzata ad assicurare la massima diffusione delle informazioni sui provvedimenti adottati; – di ricorrere sempre, in via sperimentale, preliminarmente all’attivazione dell’esercizio definitivo e ordinario finalizzato all’accertamento delle violazioni, a un adeguato periodo di pre-esercizio; – di prevedere, al momento dell’attivazione dell’esercizio definitivo e ordinario, ogni possibile azione finalizzata a dissuadere i conducenti di veicoli dal commettere infrazioni; – di adottare un sistema di monitoraggio che consenta di tenere sotto controllo le frequenze delle violazioni al Codice della Strada, corredato da un sistema di allarme che si attivi quando il numero delle violazioni supera una soglia critica, offrendo così la possibilità all’Amministrazione di poter intervenire con tempestività, constatare eventuali anomalie e apportare rettifiche; – di vigilare affinché l’apposizione della relativa segnaletica avvenga in conformità a tutte le normative vigenti in materia.