Napoli, moto investe pedoni su corsia riservata in via Vespucci: due morti

Cronaca di Napoli: ieri sera tragico incidente stradale in via Vespucci, dove due pedoni sono stati investiti da una moto che procedeva sulla corsia riservata. Morti il conducente del mezzo e uno dei pedoni. Tre i feriti.

Tragico incidente stradale ieri sera in via Vespucci a Napoli, dove due pedoni sono stati investiti da una moto che procedeva sulla corsia riservata ai bus.

L’impatto violentissimo ha causato la morte del conducente del mezzo (28 anni) e di uno dei pedoni investiti (33 anni).

Come riporta “Il Mattino”, il pedone (di origini inglesi ma residente in provincia di Napoli) stava attraversando la strada insieme ad una ragazza (sua coetanea) ferita gravemente: è ricoverata in prognosi riservata all’Ospedale del Mare.

Nel tragico impatto sono stati colpiti anche un 65enne e una 63enne che si trovavano nei pressi della fermata dell’autobus ma che non hanno necessitato del ricovero ospedaliero, riportando solo lievi contusioni.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti municipali della sezione Infortunistica Stradale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi planimetrici e sequestrato il veicolo.