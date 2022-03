Napoli-Milan, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Milan ripropone la grande classica che, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, decideva lo scudetto.

Napoli-Milan rievoca le grandi sfide scudetto tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, e mai come questa volta al Maradona si respirerà profumo di altissima classifica. Chi vince diventerà, Inter permettendo, la più seria candidata al titolo, mentre chi tornerà a casa senza punti vedrà la classifica dal basso con ben altre prospettive. In vista della gara di questa sera alle 20.45 (arbitrerà Orsato, Valeri al Var), Pioli non potrà contare su Romagnoli. Il difensore, uscito anzitempo nel derby di Coppa Italia per un problema all’adduttore, si è allenato soltanto in palestra nei giorni scorsi.

Per il resto le scelte del tecnico sembrano fatte, con Calabria, Tomori, Kalulu ed Hernandez in difesa, la coppia Tonali-Bennacer a centrocampo e l’avanzamento come trequartista centrale di Kessie al posto di Diaz, con il compito di schermare Fabian Ruiz in avvio di costruzione del gioco. Sulla destra Saelemaekers è favorito su Messias, a sinistra spingerà Leao con Giroud al centro dell’attacco, in una gara che negli ultimi cinque precedenti a Napoli ha visto segnare sempre almeno tre gol (4-2, 2-1, 3-2, 2-2, 1-3).

I rossoneri, però, dal 2000 hanno sbancato Napoli soltanto due volte (2-1 il 25 ottobre 2010 e 3-1 nello scorso campionato, il 22 novembre 2020), con Pioli che cercherà di sfatare il tabù Spalletti, mai sconfitto da allenatore negli 11 precedenti (otto sconfitte e tre pareggi).

Il Napoli dopo varie sbandate ha ritrovato coesione e orientamento, ha recuperato posizioni tornando in testa grazie anche al ritorno di Osimhen e Koulibaly, alla qualità di Ruiz e Zielinski, gestendo in maniera calibrata il tribolato anno d’addio di Insigne. Nessuno ha fatto meglio di Spalletti dall’inizio dell’anno, neanche il Milan.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli.

Dove vedere la sfida in streaming e tv

Napoli-Milan è in programma domenica 6 marzo alle ore 20.45. La partita sarà visibile in streaming live e on demand su DAZN.