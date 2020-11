Napoli-Milan: Insigne torna a indossare la maglia della città che non gli perdona niente

Osannato in Nazionale, il capitano azzurro è atteso in vista di Napoli-Milan alla sfida più difficile: convincere definitivamente una città che dice di amarlo, ma che non gli perdona niente.

Napoli-Milan | Una stella in nazionale, una stella nel Calcio Napoli pronta a tornare a brillare al San Paolo. E’ Lorenzo Insigne a prendersi i riflettori nei giorni di avvicinamento alla sfida contro il Milan, una inattesa sfida da scudetto a guardare la classifica. Insigne ha dato tutto in nazionale, brillando contro Polonia e Bosnia e formando il pass alla final four di Nations League, è la stella di questa generazione azzurra ed è ormai pronto a sostenerne la responsabilità.

Ora torna a Napoli, una città che lo ama a fasi alterne come lui stesso ha ammesso dopo il match con la Bosnia e che di sicuro non gli perdona niente. “Non ho mai avuto un buon rapporto con la piazza di Napoli”, ha confessato nella notte europea, tirando fuori un malessere che non lo ha mai abbandonato da anni. Insigne è alla nona stagione nel club che ama sin da bambino quando giocava in strada a Frattamaggiore, ma il rapporto con i tifosi non è mai stato facile: spesso è stato fischiato, spesso ha mandato a quel paese i tifosi dal campo. Una diatriba sopita ma viva, che aveva portato un paio di estati fa Insigne a guardarsi intorno per una svolta alla sua carriera, che lo aveva portato a firmare con il guru del mercato Raiola.

Verso Napoli-Milan per essere sempre più leader

Fibrillazioni passate, ma il genietto, oggi capitano azzurro, ricorda i momenti difficili e li ricorda anche al club a cui è rimasto fedele nonostante momenti di tensione come il no al ritiro dello scorso anno. Lorenzinho metterà da parte ricordi da domani quando tornerà ad allenarsi per il match contro il Milan, mentre i tifosi che lo amano gli propongono un passo storico, prendere la dieci di Maradona, che nel Napoli è stata ritirata: “A Napoli è una divinità e quindi peserebbe a chiunque, ma non credo che sia giusto neanche darla ad altri perché è stata di Dio. In questo momento sono tutti comuni mortali, lasciamola dov’è”, ha commentato il suo manager Vincenzo Pisacane. La maglia sarà ancora la 24 e Insigne vuole vincere con quella.