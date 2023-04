Napoli-Milan, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Questa sera allo stadio Maradona si disputa il big match Napoli-Milan: ecco le scelte dei due tecnici e tutti i modi per seguire la sfida.

Brutte notizie in casa azzurra in vista della sfida Napoli-Milan di questa sera al Maradona contro il Milan. Victor Osimhen è tornato dalla Nazionale con una lesione distrattiva all’adduttore. A dettare i tempi di recupero è stato nei giorni scorsi il presidente De Laurentiis all’uscita dell’Assemblea di Lega: “Resterà fermo per due settimane”. Per il capocannoniere della Serie A, dunque, è a rischio anche la gara d’andata di Champions sempre contro i rossoneri allenati da Pioli. Osimhen non è nuovo ad infortuni in Nazionale. Nel 2020 si lussò la spalla nell’amichevole tra Nigeria e Sierra Leone. Appena si riprese si ammalò di Covid. Poi l’infortunio allo zigomo dopo lo scontro con Skriniar il 21 novembre del 2021. La speranza di Spalletti è di poterlo recuperare il prima possibile. Nel frattempo in attacco giocherà Simeone. Anche se Raspadori ha recuperato non ha i minuti nelle gambe per questo incontro con il Milan.

Il Cholito decise la partita dell’andata al Meazza su assist di Mario Rui. Con lui ci saranno Kvara e Politano.Difesa confermata in toto con da destra a sinistra Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. In porta Meret con la mascherina.

Stefano Pioli è pronto a tornare al vecchio sistema di gioco, quel 4-2-3-1 che tanto bene ha fatto la scorsa stagione e prima del Mondiale. Con qualche novità: in difesa si rivedrà Calabria a destra (Kalulu è infortunato), Kjaer e Thiaw si giocano una maglia accanto a Tomori, con Theo Hernandez a sinistra. A centrocampo la coppia Tonali-Bennacer, con Krunic trequartista. La novità potrebbe essere sulla destra della trequarti, con Diaz favorito su Saelemaekers. Leao riprenderà il suo posto largo a sinistra e Giroud tornerà al centro dell’attacco dopo la squalifica che lo ha tenuto fuori a Udine. Partirà dalla panchina Alessandro Florenzi, tornato a disposizione da qualche settimana dopo il lungo infortunio

Napoli-Milan, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

Come vedere Napoli-Milan

Sarà possibile vedere Napoli-Milan, così come tutti i match della Serie A TIM 2022/23, su DAZN in streaming live e on demand. Le due squadre si affronteranno al Maradona per la 28ª giornata di campionato domenica 2 aprile alle 20:45. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Andrea Stramaccioni.