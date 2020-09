Napoli, mancano le mascherine e le visiere, 4 scuole chiuse

Napoli, mancano visiere, mascherine e segnaletica antiassembramento, 4 scuole chiuse. Due sono scuole dell’infanzia la Beltramelli e la Chiara d’Assisi, due asili nido Bice Zona e Partenope.

Primo giorno di scuola per le scuole di Napoli, ma non per tutte. Nella Quarta municipalità, infatti, 4 scuole sono rimaste chiuse per mancanza di Dpi, di segnaletica antiassembramento e di personale che rilevasse la temperatura.

“Abbiamo avuto rassicurazioni dal Comune di Napoli che provvederanno a consegnare i dispositivi di protezione individuale (DPI), come mascherine e visiere, entro pochissimo tempo, probabilmente già domani” spiega Giampiero Perrella, presidente della Quarta municipalità.

“Siamo purtroppo in tanti a trovarci in questa situazione” dichiara Giampiero Perrella.

La chiusura delle 4 scuole è stata decisa in seguito “all’esito del quale è stata riscontrata l’assenza dei dispositivi di sicurezza e del personale preposto, come invece era stato assicurato dal Comune centrale solo pochi giorni fa”.

“Ma siamo già di fronte a un ritardo considerando lo slittamento dell’avvio dell’anno scolastico. Non si può arrivare al 28 senza avere l’occorrente per far partire la scuola, in violazione delle normative anti covid”, sottolinea Perrella.

“Siamo purtroppo in tanti a trovarci in questa situazione non solo noi della Quarta municipalità, ma anche in altre”, aggiunge il presidente.

“Dobbiamo usare la massima cautela per garantire la sicurezza alla salute è inammissibile che nonostante ci sia stato tempo a disposizione si debba arrivare al giorno dell’apertura senza che la consegna dei materiali sia avvenuta”, conclude.