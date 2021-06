Napoli, l’assessore Borriello sullo Stadio Maradona: “Pronti a inaugurarlo entro il 10 luglio”

Stadio Maradona: l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, annuncia novità sulla possibile data di inaugurazione.

Novità importanti sulla inaugurazione dello stadio Maradona sono state svelate dall’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello.

Intervenuto a “Radio Marte”, Borriello si è così espresso sull’inaugurazione dell’impianto dedicato alla memoria eterna del Pibe de Oro: “Vogliamo inaugurare finalmente lo stadio, perché è giusto che sia così e siamo arrivati anche a poter avere gli spettatori allo stadio -sottolinea- Stiamo iniziando a immaginare una cerimonia che sarà ovviamente partecipata”. C’è anche una possibile data: “Ovviamente dobbiamo farla prima che partano i lavori del calcio Napoli, quindi prima del 13 luglio, diciamo entro il 10 luglio. Immaginiamo che gli ex campioni come Bruscolotti (che oggi compie 70 anni, ndr) possano presenziare, così come anche l’ambasciatore.

Se ci sarà un biglietto popolare, quel costo dovrà andare in beneficenza, cercheremo di ragionare con il Napoli in questi termini. Un calciatore verrà ad augurare, stiamo pensando a qualcosa”.