Napoli-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Juventus per gli uomini di Gattuso può essere l’occasione per mettersi alle spalle i tanti risultati negativi dell’ultimo periodo: ecco tutti i modi per seguire il match.

- Advertisement -

La partita Napoli-Juventus, in programma domani alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona, sara’ seguita in tutto il mondo. Il club azzurro sottolinea che “tutti i 5 Continenti si sono assicurati una copertura televisiva per l’evento. Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni Europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Portogallo, Olanda, Slovenia, e quelle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela. Collegati anche Cina, Giappone, Canada, Stati Uniti, Australia, India, Bangladesh, Pakistan, e tra gli altri, gli Stati africani di Algeria, Camerun, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Senegal, Somalia,Tunisia, Zimbabwe”.

Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Sky e potrà essere visto sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Napoli-Juventus si potrà seguire anche in diretta streaming attraverso la piattaforma Sky Go: basterà scaricare l’applicazione su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, oppur su pc o notebook, da app store o collegandosi direttamente al sito.

Ulteriore modo per assistere alla sfida del “Maradona” è, in streaming, su Now Tv. Basterà collegarsi al sito e acquistare uno dei pacchetti proposti che contenga il meglio della Serie A.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.