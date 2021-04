Napoli-Inter, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Inter si disputerà domenica sera allo stadio “Maradona”: ecco tutti i modi per poter seguire il big match tra le squadre di Gattuso e Conte.

- Advertisement -

Cinque vittorie e quattro sconfitte, un bilancio quasi in parità negli scontri diretti del Calcio Napoli contro le prime sei della classifica insieme agli azzurri, che giocano un campionato a parte per i posti europei della prossima stagione. In una classifica di serie A

chiarissima, con 11 punti di vantaggio della Roma, settima, nei confronti del Sassuolo, ottavo, il Napoli ha ora gli ultimi due scontri diretti della stagione, entrambi al Maradona, il primo con l’Inter, domenica sera, e poi con la Lazio e cerca due vittorie per chiudere in positivo gli scontri clou e avvicinarsi alla Champions League.

La squadra di Gattuso ha perso entrambi i match in trasferta, all’andata a Milano per un rigore di Lukaku e a Roma con la Lazio con i gol di Immobile e Luis Alberto. Gattuso sa che deve capovolgere la situazione a cominciare dai nerazzurri che volano verso lo scudetto e non vogliono concedersi pause. A Milano il Napoli non venne travolto, anzi chiuse con 17 tiri a cinque e con un possesso palla del 49%, ma non trovò la via della rete.

Giocò Mertens centravanti, stavolta dovrebbe invece toccare a Osimhen che è davvero in palla, con il belga pronto a entrare nella ripresa in un Napoli che ormai il tecnico azzurro ha chiaro in testa con il suo 4-2-3-1. Niente marce indietro e nessuna voglia di coprirsi per gli azzurri che hanno ritrovato anche la giostra del gol con 13 reti nelle ultime sei partite, subendone 6. La macchina gira e non vuole fermarsi.

Domenica c’è anche la carta Meret, il portiere che nei due match con Inter e Lazio vuole dimostrare di avere davvero la maturità per prendersi la porta del Napoli, per convincere il club a affidargliene le chiavi ora in tasca a Ospina, infortunato. In caso contrario, Meret è pronto a salutare, accettando offerte che gli diano continuità.

Sta molto meglio, intanto, Piotr Zielinski. Il polacco, uscito anzitempo nella sfida con la Samp per un problema muscolare, si sta riprendendo un po’ alla volta e per domenica sera dovrebbe essere pronto per sfidare l’Inter. La sua presenza e’ fondamentale sia a centrocampo che in attacco e Gattuso spera di averlo. Se dovesse farcela giochera’ al fianco di Demme e Fabian. In attacco difficile non prevedere Politano e Insigne. In difesa altro dubbio a sinistra con Mario Rui insidiato da Hysaj. Poi ci saranno Koulibaly, Manolas e Di Lorenzo.

L’Inter, invece, prosegue la preparazione in vista della gara di domenica sera a Napoli, una sfida che avra’ una vasta copertura televisiva internazionale con oltre 200 paesi collegati, dall’Europa all’America Latina, fino a Cina, Australia Nuova Zelanda e diversi paesi africani. Antonio Conte sembra intenzionato a riproporre l’undici titolare con Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa, Barella, Brozovic ed Eriksen a meta’ campo con Hakimi a destra e Young a sinistra. Davanti la coppia Lukaku-Lautaro. Non sara’ della partita Artuto Vidal (che si e’ allenato a parte insieme a Kolarov), i cui tempi di recupero sembrano destinati ad allungarsi.

A svelarlo e’ stato Mauricio Pinilla, ex compagno di Nazionale e amico di vecchia data del cileno: “Arturo ha una piccola infiammazione al ginocchio che e’ stato operato – ha confidato a Espn Chile -. Si tratta di un piccolo contrattempo nel suo iter di recupero che lo terra’ fuori per circa due settimane. Prima di operarsi si e’ trascinato questo infortunio per molti mesi, lui e’ cosi’, non si arrende mai. Sara’ a disposizione di Conte nella parte finale della stagione, la piu’ importante: giochera’ le ultime cinque-sei giornate”.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.

Napoli-Inter, dove vederla in streaming e tv

La sfida del “Maradona” verrà trasmessa domenica alle ore 20.45 in diretta tv esclusiva da Sky: si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e sul numero 251 del satellite.

Napoli-Inter sarà visibile anche in diretta streaming esclusiva su Sky Go, il servizio che Sky riserva per i propri abbonati. O, in alternativa tramite NOW Tv, il servizio streaming on demand di Sky, previo acquisto del pacchetto “Sport”.