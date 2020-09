Napoli-Genoa, dove vederla in streaming e tv

Napoli-Genoa si giocherà domenica 27 allo stadio San Paolo: ecco tutti i modi per poterla seguire in streaming e tv.

Mattinata di allenamento per il Calcio Napoli in vista della sfida di domenica pomeriggio al San Paolo contro il Genoa. Gli azzurri sono riusciti a lavorare bene visto che poco dopo la fine della seduta a Castel Volturno si e’ abbattuto un nubifragio che ha fatto spezzare un albero che ha bloccato la strada d’accesso del centro sportivo.

Gattuso ha tutti gli uomini a disposizione per la seconda giornata del nuovo campionato. Deve sciogliere solo alcuni dubbi. In attacco soprattutto. Dovrebbe partire titolare Osimhen nel 4-3-3. Bisogna capire se a destra ci sara’ Mertens o uno tra Lozano e Politano. A sinistra Insigne. In difesa ritorna sulla corsia mancina Mario Rui che con il Parma era rimasto in panchina. Al centro di nuovo Manolas e Koulibaly. A destra il solito Di Lorenzo. A centrocampo Demme in regia con Fabian e Zielinski sui lati. Ospina ancora tra i pali.

Sky o Dazn? Dove vedere Napoli-Genoa

La partita Napoli-Genoa sarà trasmessa in diretta tv domenica 27 settembre alle ore 15 da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Sarà possibile seguire il match anche in streaming, su Now Tv o Sky GO, scaricando l’applicazione.