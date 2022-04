Napoli-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Probabili formazioni e come vedere Napoli-Fiorentina: gli azzurri di Luciano Spalletti sognano lo scudetto in uno stadio “Maradona” tutto esaurito.

Conquistata di fatto la qualificazione Champions grazie alla grande grande vittoria di Bergamo, per il Calcio Napoli inizia ora la corsa a un sogno chiamato scudetto.

A -1 dalla capolista Milan e +3 sull’Inter (che però ha una gara in meno), i partenopei attraversano un periodo davvero felice, con il vantaggio di non aver nulla da perdere rispetto alle due milanesi (partite a inizio campionato con i favori del pronostico).

Domani (ore 15) in uno stadio “Maradona” tutto esaurito (previsti circa 50mila spettatori) arriverà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, formazione di tutto rispetto che all’andata mise in difficoltà per gli azzurri (perdendo però 2-1), facendo poi il colpaccio negli ottavi di Coppa Italia (2-5 dopo i supplementari).

Non c’è più Vlahovic, ma i viola hanno ancora molte velleità di ritorno in Europa League.

Mister Luciano Spalletti lo sa che sarà una dura sfida, per la quale non avrà a disposizione Anguissa per squalifica, ma recupera due pedine fondamentali come Rahmani (di nuovo al fianco di Koulibaly) e il formidabile Osimhen (per lui 15 gol stagionali nonostante la lunga assenza per infortunio). Confermatissimo Zanoli come terzino destro (e Mario Rui ormai intoccabile a sinistra), il 4-2-3-1 vedrà la coppia Fabian-Lobotka e centrocampo e il trio Politano-Zielinski-Insigne a supporto del bomber nigeriano.

Con Lozano, Mertens ed Elmas pronti a subentrare in caso di necessità a partita in corso. Out per infortunio Di Lorenzo, Ounas e Petagna.

Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Castrovilli; Gonzalez, Cabral, Sottil. All. Italiano.

La partita inizierà alle ore 15: sarà trasmessa in streaming su Dazn. Diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia.