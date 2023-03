Napoli-Eintracht: stop definitivo del Tar a tifosi Francoforte, ma resta alto allarme in città

Nonostante lo stop definitivo del Tar alla vendita dei biglietti ai tifosi residenti a Francoforte per Napoli-Eintracht, questi ultimi sono attesi in città, con o senza tagliandi. Controlli a Capodichino a partire da oggi.

Napoli-Eintracht | I tifosi tedeschi dell’Eintracht potranno andare a Napoli ad assistere alla partita di Champions contro gli azzurri, in programma mercoledì sera, ma non quelli residenti a Francoforte. Lo ha deciso il Tar della Campania, confermando di fatto l’ultima decisione del prefetto. Il tribunale, infatti, ha rigettato l’istanza cautelare dei legali dell’Eintracht Frankfurt Fussball, contro la decisione del Prefetto di Napoli di vietare la vendita dei biglietti ai tedeschi residenti a Francoforte.

Lo fa sapere l’avvocato Daniele Labbate, componente del collegio difensivo della società calcistica tedesca di cui fanno parte anche gli avvocati Giovanni Adami, Lorenzo Contucci, Paolo Alberto Reineri e Daniele Tuffali. In un’udienza fissata per il 4 aprile verròà esaminata collegialmente la vicenda, quando saranno valutati anche gli eventuali aspetti risarcitori. Il provvedimento del prefetto con lo stop solo ai tifosi residenti a Francoforte, secondo il Tar, “non può essere giudicato ora immotivato, irragionevole o sproporzionato”.

Esso intende “evitare l’afflusso massivo della tifoseria ospite e l’incontro con quella ospitante, senza impedire in assoluto la partecipazione di tifosi della squadra tedesca, per i quali non sussiste motivata ragione di proibire l’accesso allo stadio purchè di provenienza diversa dalla città dove risultano per lo più allocate le tifoserie organizzate”.

Secondo il Tar (quinta sezione, presidente Maria Abbruzzese), il nuovo provvedimento del prefetto “sul piano motivazionale evidenzia nuovi, plurimi e circostanziati profili di rischio per la pubblica sicurezza connessi alla presenza dei tifosi dell’Eintracht, provenienti da Francoforte, desunti da nuove informative di polizia, anche promananti dalle autorità tedesche, dall’esame e monitoraggio di canali web e social, da approfondimenti istruttori relativamente ai precedenti ascrivibili alla stessa tifoseria”.

Nel contempo, però, “limita considerevolmente l’estensione soggettiva del divieto di vendita dei tagliandi, stavolta destinandolo ai soli ‘residenti a Francoforte per tutti i settori dello stadio’, atteso che i gruppi di ultras sono nella quasi totalità riconducibili a persone di Francoforte”.

Ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, a due giorni dalla gara, preoccupa comunque il probabile arrivo in città di gruppi di tifosi tedeschi, che avrebbero acquistato i biglietti attraverso amici italiani. Sulla rosea si parla di intercettazioni delle conversazioni tra ultrà del Napoli, sui social, che lasciano intendere come le due fazioni si siano date appuntamento sin da martedì per affrontarsi. Così come in Germania hanno preso contatto con i “gemellati” bergamaschi dell’Atalanta. Scatterà dall’aeroporto di Capodichino a partire da oggi, l’allarme per le forze dell’ordine. Perché con o senza tagliandi, si teme che in molti arriveranno comunque da Francoforte.