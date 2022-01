Napoli, documenti falsi per la tessera del reddito di cittadinanza: arrestato un 46enne

Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato un 46enne che presso un ufficio postale aveva richiesto la tessera del reddito di cittadinanza presentando documenti falsi.

46 anni, capoverdiano ma a Napoli da tempo malgrado fosse irregolare. C. D. R. A. è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli per tentata truffa aggravata, falsa attestazione e resistenza a pubblico ufficiale e ingresso e soggiorno illegale nello Stato.

Si è presentato alle Poste di Via Arcoleo e ha chiesto il rilascio di una carta sulla quale avrebbero erogato il reddito di cittadinanza. Per farlo ha presentato documenti di identità falsi e alcune autocertificazioni dal contenuto mendace. Il direttore dell’Istituto ha compreso che qualcosa non quadrasse e ha chiesto l’intervento dei militari.

Il 46enne non ha atteso la pattuglia ed è fuggito e dopo un breve inseguimento ed una colluttazione è stato bloccato e arrestato. È ora ai domiciliari nella sua abitazione nel quartiere Avvocata, in attesa di giudizio.