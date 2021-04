Napoli-Crotone, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Per la sfida Napoli-Crotone, Gattuso ritrova quasi tutti i titolari: ecco i modi per poter seguire il match dello stadio Maradona.

- Advertisement -

Ha riabbracciato tanti titolari Gennaro Gattuso nella seduta di lavoro di ieri pomeriggio. Dopo il sospiro di sollievo per i tamponi negativi, i nazionali italiani, Meret, Di Lorenzo ed Insigne hanno lavorato con il gruppo. Ottime notizie anche da Zielinsky, risultato negativo al tampone molecolare dopo che il test rapido lo aveva dato positivo di ritorno dalla nazionale. In gruppo anche Mertens e Koulibaly. Quindi, a parte Demme e Ospina che sono fermi ai box e il difensore senegalese che e’ squalificato, sono tutti a disposizione per la sfida di sabato pomeriggio al Maradona contro il Crotone.

Tra i pali ci sara’ di nuovo Meret che manca da tre partite. Davanti a lui ci saranno Maksimovic e Manolas mentre sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo ritrova la maglia da titolare Bakayoko che giochera’ con Fabian e Zielinski. In attacco c’e’ Osimhen che dovrebbe cominciare dall’inizio. Politano sara’ l’esterno destro mentre a sinistra e’ da verificare lo stato di forma di Insigne. Se dovesse riposare un po’ allora ci sarebbe spazio per Lozano.

Per la delicatissima trasferta di Napoli, il tecnico del Crotone, Serse Cosmi, recupera due ex del match: il terzino sinistro Sebastiano Luperto e l’attaccante franco-algerino Adam Ounas. Da verificare, invece, le condizioni dei calciatori che sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali, uno su tutti Arkadius Reca. Con tutta probabilita’ il tecnico perugino riproporra’ il modulo gia’ utilizzato contro il Bologna. Ballottaggi soprattutto a centrocampo dove potrebbe avere una chance Zanellato nel caso in cui non fosse disponibile Reca.

Napoli-Crotone, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Molina, Benali, Reca; Ounas, Simy.

Come vedere Napoli-Crotone

Napoli-Crotone sarà trasmessa da Sky, in diretta tv sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). Gli abbonati della piattaforma satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook. La sfida del “Maradona” sarà visibile anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.