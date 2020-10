Napoli: Controlli anti-covid, Mini-market chiuso in Piazza Gesù e Maria

Napoli: Controlli anti-covid dei carabinieri nel centro storico della città. Mini-market chiuso in Piazza Gesù e Maria.

Controlli dei Carabinieri del Nas nel centro storico. I militari hanno ispezionato vari esercizi commerciali del centro. Durante le operazioni, i carabinieri hanno controllato un mini-market in Piazza Gesù e Maria. Lì, i militari hanno constato gravi carenze igienico sanitarie: per il titolare una sanzione di 2mila e 400 euro.

Nel corso del controllo i carabinieri – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di napoli volti a verificare l’osservanza delle norme anti-covid – hanno accertato che il 38enne titolare dell’attività non aveva previsto nessuna misura per impedire l’afflusso incontrollato di avventori per il contrasto del fenomeno epidemico.

20 clienti “accalcati” all’interno (per fortuna indossavano almeno la mascherina); igienizzante per le mani – quello previsto all’entrata dell’esercizio – assente, nessun distanziamento, titolare e dipendenti senza mascherina: locale chiuso per 5 giorni, titolare diffidato e sanzionato insieme ai dipendenti.

I controlli continueranno in tutta la provincia di Napoli.