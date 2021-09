Napoli Centrale, è caos: cancellazioni e rallentamenti per un guasto alla rete elettrica

La ridotta capacità della stazione sta comportando modifiche alla programmazione con cancellazioni, deviazioni, navette bus da e per Napoli Centrale.

Dalle 6.10 la circolazione dei treni in partenza e in arrivo a Napoli Centrale subisce rallentamenti, cancellazioni e modifiche per un problema tecnico alla linea elettrica necessaria al sistema di trazione delle locomotive. L’inconveniente ha reso inutilizzabili 12 binari di stazione. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, intervenuti subito, hanno gia’ restituito alla circolazione tre binari e sono al lavoro per ripristinare il regolare funzionamento anche degli altri nove.

La ridotta capacita’ della stazione sta comportando modifiche alla programmazione con cancellazioni, deviazioni, navette bus da e per Napoli Centrale. Informazioni e assistenza alle persone e’ costantemente fornita da RFI e dalle imprese di trasporto.