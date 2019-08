Volley femminile: le azzurre hanno battuto l’Olanda con un perentorio 3-0 (strepitosa Paola Egonu con 27 punti), ottenendo il pass per i Giochi dell’anno prossimo.

L’Italia del volley femminile è ufficialmente qualificata per le Olimpiadi di Tokio 2020. Le azzurre hanno battuto a Catania l’Olanda con un perentorio 3-0 (25-23, 25-17, 25-22), chiudendo al primo posto il loro raggruppamento del torneo pre-olimpico, conquistando così l’accesso per i Giochi di Tokio 2020.

Tra le ragazze del ct Davide Mazzanti, ancora una prova devastante della stella Paola Egonu, che ha messo a segno ben 27 punti. Bene anche Raphaela Folle (10 punti) e Myriam Silla (7 punti).

Percorso netto dunque per l’Italvolley rosa, dopo i 3-0 al Kenya e sul Belgio. L’Italia è insomma sempre più competitiva. Dopo il magnifico argento ai Mondiali dell’anno scorso, le ragazze di Mazzanti si presenteranno agli Europei da favorite, con la speranza di conquistare una medaglia di un colore che non sia né argento né bronzo, in attesa di Tokio 2020.

Sempre a proposito di Olimpiadi, ora tocca alla nazionale maschile qualificarsi per i Giochi. Da venerdì a domenica, l’Italia di Gianlorenzo Blengini si giocherà il pass olimpico a Bari, contro Camerun, Australia e Serbia.