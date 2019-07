Universiade, Pallanuoto: E’ solo argento per il Setterosa. Vince l’Ungheria 8 a 7

Universiade Napoli 2019: Il Setterosa perde la finale contro l’Ungheria e deve accontentarsi della medaglia d’argento.

Si infrangono contro i legni le speranze del Setterosa sconfitto di misura, 8 a 7, dall’Ungheria nella finale del torneo di pallanuoto della 30^ Summer Universiade Napoli 2019.

Al team di Miceli è andato tutto storto a differenza delle magiare ciniche e lucide nei momenti topici della gara. Alle azzurre che pure erano partite alla grande, sopra di due gol, non è bastata neanche la straordinaria partecipazione emotiva del pubblico della piscina Scandone, ennesimo sold out di questa avvincente 15 giorni acquatica, per salire sul gradino più alto del podio.

Setterosa vince l'argento alle Universiadi 2019 1 di 8

Trascinate dalla imprendibile Gemes le ungheresi, superato lo choc iniziale, hanno preso in mano la partita chiudendo in parità il primo quarto ed allungando progressivamente nel secondo e nel terzo.

Emozioni forti nel quarto ed ultimo periodo con l’Italia a spingere forte nel tentativo di rimontare lo svantaggio e le magiare a rintuzzare colpo su colpo. Millo accorcia sul -1 ad 70” dalla sirena finale, l’Ungheria sciupa l’attacco ma altrettanto fa il Setterosa in ripartenza vanificando un torneo che le ha viste protagoniste dalla prima all’ultima partita.