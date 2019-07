Universiade, Atletica: Oro per Luminosa Bogliolo. Venerdì e sabato le finali di Tennis sul Lungomare

Universiade: Per l’Atletica Luminosa Bogliolo vince l’oro nei 100 metri. Venerdì 12 e sabato 13 in programma le finali di Tennis sul Lungomare.

Una giornata storica per l’atletica leggera italiana alla 30ma Summer Universiade Napoli 2019. Il San Paolo diventa così autentica miniera d’oro per la spedizione azzurra capace di portare all’incasso due pesantissime medaglie d’oro rigorosamente al femminile. Ad inaugurare la giornata la vittoria di Roberta Bruni nel salto con l’asta, quindi è toccato a Luminosa Bogliolo incendiare lo stadio di Fuorigrotta con l’oro nei 100 metri, con il tempo di 12.79, primato personale e unica sprinter a terminare la gara sotto i 13 secondi.

Universiade, venerdì 12 e sabato 13 luglio le finali

Si disputeranno domani e sabato 13 luglio le finali del torneo di Tennis della 30^ Summer Universiade, al Circolo del Tennis sul Lungomare Caracciolo, una delle location più suggestive dei Giochi.

Domani alle ore 9 parte la corsa alle medaglie. Sabato 13 luglio è attesa alle 14 la finale di singolo femminile, alle 18 il finale di singolo maschile e alle 20 il gran finale con il doppio misto.

In attesa del tabellone definitivo delle semifinali, sono già tra i primi quattro l’uzbeko Sultanov che affronterà domani il francese Poullain per il torneo maschile, mentre, per quello femminile, gli atleti Sato (Giappone) e Jundakate (Thailandia).

Per il doppio, nel maschile si giocano un posto in finale Shimambukuro/Ito (Giappone) – Hong/Shin (Corea Sud) e Wu/Xu (Cina) – Fayziev/Sultanov (Uzbekistan). Nel femminile è sfida tutta asiatica: Guo/Ye (Cina)-Morisaky/Sato (Giappone) e Vhong/Maggie Ng (Hong Kong)-Lee/Lee (Taipei).

Per vivere le emozioni del torneo e partecipare alle finali, i ticket sono disponibili sulla piattaforma on-linehttps://universiade2019napoli.vivaticket.it/ita, nei punti vendita selezionati o direttamente al botteghino dell’impianto.