Teverola: domenica 2 giugno si è svolto lo Sparring Day presso l’Accademia Improta. Una giornata dedicata allo sport da combattimento (cui erano presenti circa 100 atleti).

Domenica 2 giugno, presso l’Accademia di Arti Marziali del plesso scolastico Pecorario di Teverola, diretta dal direttore tecnico Maestro Antonio Improta, si è svolto lo Sparring Day, una giornata di sport da combattimento. Erano presenti circa 100 atleti provenienti da diverse città campane.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con il presidente XFC, Alessandro Cecchini, complimentatosi per l’organizzazione generale. Sono intervenuti anche i maestri Antonio Scialdone, Vincenzo Nappi, Franco Apicella e Di Francesco, i quali hanno ricoperto un ruolo guida nello stage, mettendo a disposizione dei ragazzi un ottimo bagaglio tecnico che ha coinvolto tutti gli atleti, spingendoli ad allenarsi con entusiasmo e spirito di amicizia. “Ringrazio il neo sindaco di Teverola, Tommaso Barbato, ed Alfonso Fattore per la loro presenza – afferma il Maestro Antonio Improta -. Un grazie va anche al campione di pesi massimi, Sergio Romano, ed a tutti i maestri intervenuti, oltre che a tutti gli atleti presenti che sono stati il motore di questa bellissima giornata di sport da combattimento”.