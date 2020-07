Serie A. Riepilogo della 36° giornata del campionato: con la vittoria per 2-0 sulla Sampdoria, la Juventus conquista il 9° scudetto consecutivo.

Con la fine della 36° giornata finisce anche la lotta scudetto. Con la vittoria per 2-0 sulla Sampdoria nel posticipo, la Juventus si conferma Campione d’Italia, per la 9° volta consecutiva.

Negli altri campi vediamo il pareggio tra Milan e Atalanta nel big match di giornata. Bene Napoli, Lazio e Inter. In coda alla classifica, certificata la retrocessione per Brescia e SPAL, è ormai una corsa a 2 tra Genoa e Lecce.

L’ultimo verdetto che manca è la terza a retrocedere: con 3 punti il Genoa si salva.

Con la fine della corsa scudetto, sono pochi i verdetti che questo campionato ha ancora da offrire. La lotta Champions è stata archiviata nella scorsa giornata, mentre quella per l’Europa League è quasi del tutto ad appannaggio di Roma e Milan.

I giallorossi hanno battuto la Fiorentina per 2-1, mentre i rossoneri hanno pareggiato con l’Atalanta (1-1). In testa vittoria anche della Lazio che asfalta il Verona per 1-5 grazie alla tripletta di Immobile che si porta a quota 34 gol in campionato.

Manca ancora la terza squadra che retrocederà. Sicuri di Brescia e SPAL, manca solo una squadra che sarà una tra Genoa e Lecce, con i primi in vantaggio forti dei 4 punti di vantaggio, nonostante la sconfitta per 0-3 con l’Inter.

Anche gli uomini di Liverani sono usciti sconfitti contro il Bologna (3-2) dopo aver rimontato due gol. Sconfitta ancora per il Brescia con il Parma 1-2, pareggio invece per la SPAL con il Torino (1-1) che si salva ufficialmente.

Suglia altri campi da segnalare la vittoria del Napoli per 2-0 sul Sassuolo, al quale hanno annullato giustamente 4 gol, e la vittoria 0-1 dell’Udinese sul Cagliari con entrambe le squadre già salve.

Rileggi le ultime notizie sulla Serie A.