Roma-Napoli, Ancelotti: “Mi aspettavo questa prestazione, con l’Arsenal la stessa intensità”

Carlo Ancelotti, al termine di Roma-Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla netta quanto meritata vittoria della compagine partenopea all’Olimpico.

Roma-Napoli | Un ottimo Napoli ha sbancato l’Olimpico con una grande prestazione e quattro gol al cospetto di una Roma apparsa in difficolta’. “Mi aspettavo una prestazione cosi’ da parte della mia squadra – afferma il tecnico dei partenopei Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky – c’era lo spirito giusto in allenamento e la squadra stava bene nonostante le assenze. Siamo stati un po’ leziosi nella prima parte, ma nel secondo siamo stati bravi. Avevamo in campo dei giocatori che sono stati utilizzati meno per infortuni come Younes e Verdi, stanno crescendo, questo aumenta il tasso qualitativo della squadra”.

Le qualità di Verdi

E proprio su Verdi il Napoli punta molto in prospettiva: “E’ molto bravo, a sprazzi ha mostrato tutte le sue qualita’, ha avuto una serie di problemi, aveva perso anche un po’ di autostima, e’ un giocatore ritrovato. E’ stato un investimento importante nel mercato estivo e sta dando i suoi frutti”.

Napoli secondo in campionato e con la testa alla sfida dei quarti di finale di Europa League contro l’Arsenal: “Favoriti in Europa League? E’ un onore se qualcuno lo pensa ma abbiamo un quarto di finale molto difficile, sono convinto che ci arriveremo bene, dobbiamo mantenere questa concentrazione e questa intensita’ ma con l’Arsenal non sara’ facile”.