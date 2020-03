Rinviata la sfida di Coppa Italia, ecco quando torna in campo il Calcio Napoli

L’allarme coronavirus ha comportato uno stravolgimento del calendario calcistico, in campionato come in Coppa Italia: ecco quando sarà possibile rivedere il Calcio Napoli in campo, anche se solo dalla tv.

Calcio Napoli | Niente Coppa Italia oggi, ma soprattutto niente Coppa Italia a porte chiuse. Nel caos calcio alle prese col coronavirus, il Napoli accetta di buon grado il rinvio della semifinale di domani sera contro l’Inter, facendo filtrare che la decisione viene recepita e rispettata e che appare ragionevole. Il rinvio della semifinale contro i nerazzurri fa il paio con il rinvio di Milan-Juventus, l’altra semifinale in programma ieri. Il club azzurro aveva fatto sentire la sua voce in Lega contro l’idea di giocare la gara a porte chiuse e alla fine la decisione è quindi ritenuta giusta.

Una decisione firmata dal prefetto di Napoli Valentini che sottolinea come “per l’incontro sono stati venduti circa 40 mila biglietti, circostanza che determinerebbe inevitabili assembramenti per controllare gli ingressi allo stadio” e che “non è possibile adottare misure sufficienti a prevenire la diffusione di contagio in caso di assembramenti massivi, come in occasione di importanti eventi sportivi che prevedano la presenza di diverse migliaia di persone. Pertanto il citato provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia, già assunto per motivi di ordine pubblico, non risulta sufficiente a prevenire la possibile diffusione del contagi”.

La folla al San Paolo, scrive il Prefetto “può determinare un concreto e reale pregiudizio per la sicurezza collettiva e l’incolumità personale dei singoli e che, pertanto, risulta necessario assicurarne un’efficace protezione in relazione all’esposizione al rischio di contagio nel corso della manifestazione sportiva, alla quale è prevista, come detto, la partecipazione di almeno 40 mila persone”.

Il Napoli a questo punto dovrebbe tornare in campo il 13 marzo a Verona, probabilmente a porte chiuse. La sfida successiva sarà il 18 marzo a Barcellona, per una Champions che rischia anch’essa di essere senza pubblico. Intanto gli azzurri si allenano serenamente a Castel Volturno. Gattuso osserva i progressi di Koulibaly che ha lavorato in campo, mentre Meret ha fatto solo palestra per un fastidio al fianco sinistro.