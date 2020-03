Quarantenesimo minuto: notizie su calcio e sport in genere. Martedì 17 Marzo

Riassunto delle news calcistiche e sportive nazionali ed internazionali con particolare attenzione al Calcio Napoli

Martedì 17 Marzo

Calcio Napoli

Proseguono gli allenamenti da casa dei calciatori del Napoli seguendo la tabella di allenamento indicata dai preparatori. Il noto preparatore Pincolini (oggi nello staff dell’Under 21) ha dichiarato che per tornare effettivamente in forma, i calciatori avranno bisogno di almeno 10 giorni di allenamento. I tempi di un ritorno in campo non solo potrebbero essere lunghi ma potrebbero, ascoltate queste opinioni, portare anche a molti infortuni.

La Gazzetta dello sport assegna simbolicamente ad Insigne lo scudetto della beneficenza. Leggendo si notano queste parole: “Lorenzo lo ha fatto in silenzio – scive il quotidiano – così com’è accaduto tante altre volte, quando le sue donazioni sono servite per alleviare le pene dei meno abbienti. E sarebbe passato in sordina anche questa volta, il suo gesto, se Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, non l’avesse voluto rendere pubblico per nobilitarne il gesto”.

Interessante anche un dato che è uscito sul valore delle “rose” in Europa.

Il Calcio Napoli è al 17° posto in Europa con un valore di 617milioni. In Italia è il terzo valore dopo Juventus ed Inter. In prima posizione il Liverpool con ben 1405 milioni mentre la Juventus si assesta al decimo posto con 783 milioni di valore.

Euro 2020

Probabilmente nella giornata di oggi la UEFA deciderà sul rinvio definitivo degli europei di calcio. Due le ipotesi sul tavolo: giocare in prossimità dell’inverno ricalcando lo schema che sarà seguito per i mondiali del Qatar oppure rimandare tutto a giugno del 2021. In 300.000 euro è stato stimato il danno per un eventuale spostamento di un anno.