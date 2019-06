Pallanuoto Under 15 femminile: La Carpisa Yamamay Acquachiara in Final Eight Scudetto

La Carpisa Yamamay Acquachiara ha giocato nel primo pomeriggio la terza e ultima gara contro le spezzine della Venere Azzurra, che si è conclusa con il punteggio di 6-5.

Missione compiuta per le Ach Girls Under 15 di Barbara Damiani, che approdano alla Final Eight Scudetto, in programma a Roma a metà agosto, classificandosi al secondo posto del girone di S.Maria Capua Vetere.

Raggiunta aritmeticamente la qualificazione battendo ieri i Castelli Romani (16-4) e stamattina (23-1) la Vela Ancona, la Carpisa Yamamay Acquachiara ha giocato nel primo pomeriggio la terza e ultima gara contro le spezzine della Venere Azzurra, che si sono imposte con il punteggio di 6-5.

Questa la formazione dell’Acquachiara con i gol realizzati durante il torneo: Gaito, Zizza 5, Di Maria 15, Laierno 3, Corrado 3, Di Palma 2, Tarsia 1, Scarpati R. 1, Ianniello, Carotenuto 12, Carraturo 1, Esposito 1, Imperatrice, Lazzari, Turco.

E’ la seconda finale scudetto stagionale conquista dall’Acquachiara dopo quella ottenuta dall’Under 20 di Mauro Occhiello.