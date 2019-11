Pallanuoto. La Canottieri Napoli domani in Liguria con il Quinto (alle 21)  

Pallanuoto. Sesta di andata. La Canottieri Napoli domani in trasferta contro il Genova Quinto (alle 21). Christian Andrè: “Dobbiamo andare in Liguria lasciandoci alle spalle le scorie del derby”.

Turno infrasettimanale del campionato con la Canottieri Napoli che sarà impegnata domani con il Genova Quinto. Dopo la sconfitta “casalinga” nel derby con il Posillipo i giallorossi di Christian Andrè sono chiamati ad un’altra gara nella quale devono cercare di fare qualche punticino per la classifica, ma soprattutto per il morale.

Nella piscina di Albaro (ore 21) affronteranno il Quinto che dopo cinque giornate ha cinque punti in classifica ed è reduce dalla brillante prestazione di Salerno dove ha pareggiato sfiorando la vittoria grazie ad un ex-giallorosso, Alex Giorgetti che ha lsciato un ottimo ricordo al Molosiglio.

Pronostico a favore dei liguri, ma la Canottieri Napoli deve cercare di reagire partendo da quelli che sono stati i segnali positivi che sono arrivati dalla stracittadina.

“Dobbiamo andare in Liguria lasciandoci alle spalle le scorie del derby e quelle lasciate certamente dalla sconfitta. Abbiamo pagato a caro prezzo la nostra inesperienza dovuta alla giovane età della maggior parte dei nostri ragazzi , ma ho visto anche segnali positivi che mi lasciano ben sperare – ha detto Christian Andrè, allenatore della Canottieri Napoli – Ed è proprio da questi che dobbiamo partire per cercare di risalire in classifica. Ci aspetta una gara difficile contro un avversario che rispetto alla passata stagione si è rinforzato e che in casa sa farsi rispettare”.