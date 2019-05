Pallanuoto. La Canottieri Napoli domani a Casoria sfida con la Florentia

Pallanuoto. Dodicesima di ritorno. La Canottieri Napoli domani a Casoria (ore 20) sfida con la Florentia.

Si riparte, dopo la sosta per la Nazionale, ecco la penultima giornata della prima fase con la Canottieri che domani alla piscina dell’Alba Oriens (ore 20) ospiterà la Florentia con l’imperativo di dover vincere a tutti i costi per evitare di andare sabato prossimo a Savona e giocarsi, in casa dei liguri, la salvezza.

I toscani forti dei trentuno punti in classifica cercheranno di allungare in classifica per conquistare l’accesso ai play-off, i napoletani invece, dopo la sconditta di Busto Arsizio con lo Sport Management devono assolutamente vincere.

“La classifica ci impone di dover vincere assolutamente, ma non sarà facile contro una formazione forte come quella toscana – ha detto l’allenatore della Canottieri Napoli, Paolo Zizza – Una gara difficile nella quale non dobbiamo sbagliare nulla. Massima concentrazione e grande cattiveria agonistica devono essere le nostre armi. Solo così potremmo spuntarla”.